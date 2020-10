Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, au aparut zvonuri ca premierul Orban a decis sa il demita din functie pe Gheorghe Cojanu. Gheorghe Cojanu a fost prezent la sedinta Comitentului Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU), la o zi dupa ce acesta a spus ca nu cunoaste situatia curenta a cazurilor de coronavirus…

- „Toata clasa politica a ignorat acest referendum, este inadmisibil, este o bataie de joc, este un dispreț total afișat fața de democrația romaneasca, afișat de aceste partide care umilesc statul ...

- „Elevilor le place activitatea non-formala dar și in cadrul lecțiilor daca e altfel decat predarea clasica accepta și asimileaza și mai ușor cunoștințele. Și depinde de fiecare profesor cum ...

- „Nu sunt multe noutați multe in scena politica de la Botoșani, are o varianta pe care o știm, oferta politica veche. Consiliul Județean in schimb, este prima data cand oferta este mai buna ca ...

- ”Știți cum este in campanie, oamenii nu pot sa fie de aceeași culoare toți. Și eu știu foarte bine opiniile din Suharau. Sunt oameni care inclina spre dreapta, catre PNL și in discuțiile cu ...

- Am reușit sa strangem la un loc cei mai frumoși interpreți care ne vor delecta cu cele mai frumoase melodii. Speram ca acest eveniment va fi unul de succes pentru a putea finaliza casuța lui Florinel ...