Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cumplite au fost surprinse in cursul zilei de joi la spitalul de urgența Floreasca din București. Cozile formate de ambulanțe in fața spitalelor au devenit o obișnuința insa, mai nou, peisajul sinistru este completat și de numarul mare de mașini mortuare.

- Dupa distrugerile din timpul razboiului și instaurarea regimului socialist (la acea vreme), dupa daunele de razboi care trebuiau platite (prin toate avuțiile solului și subsolului țarii) catre ...

- „Sa ieșiți public și sa le spuneți tututor parinților care inca mai contribuie la fondul clasei, dupa care se plang ca fac acest lucru deși nu cred ca-i forțeaza nimeni, sa ieșiți public ...

- Eu am fost dintotdeauna liberal și nu am ascuns chestiunea asta. Și vreau sa va spun ca astazi demonstram inca o data ca indiferent de culoarea politica suntem impreuna pentru a dezvolta aceast ...

- „Viața noastra, pe care o putem descrie și infațișa ca pe o calatorie pe mare, are parte de vremuri senine, liniștite și așezate, precum avem parte și de furtuna. Vremea buna și cerul senin ...

- ”M-a ajutat Dumnezeu si n-am mai castigat nimic! Si am intrat intr-o pasa din asta... Toti banii aia i-am rupt. Tin minte ca mi-am luat un Opel vechi, un sandvichmaker si un frigider. Atat. Ata ...

- „La ce sunteți astazi partași aici? In primul rand la bucuria și la fericirea copiilor, la un fel de ludoteca integrata. Am susținut atat de mult aceasta idee, in alte state sunt. La noi din c ...

- Poate credem, unii dintre noi, ca am auzit de prea multe ori ca trebuie sa ne deșteptam, așa cum spune probabil cel mai cunoscut vers al Imnului. Dar oare ințelegem cu adevarat chemarea la ...