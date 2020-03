Stiri pe aceeasi tema

- ​Coronavirusul a anulat ediția din acest an a turneului de la Indian Wells, competiție atât de îndragita în rândul jucatorilor. Exista și sportivi care vor profita însa din plin de pauza neașteptata, Stefanos Tsitsipas știind exact ce va face în urmatoarea perioada.Grecul…

- ”Cum situația creata de Coronavirus este alarmanta, am imprimat niște pliante cu top 10 masuri de protecție impotriva virusului, preluate de pe site-ul Ministerului Sanatații, și le-am imparț ...

- „Imi doresc sa informam corect consumatorii privind activitatea acestei importante instituții pe care am onoarea sa o reprezint. Cu atat mai mult cu cat sunt botoșanean și din respect pentru boto ...

- „Ordonanta de urgenta data de Guvernul Orban va salva vieti. Astfel, pacientii in stare critica vor beneficia mai repede de interventii in cel mai apropiat spital, fie de stat, fie privat. Va cre ...

- „Dl Țurcanu banuiesc ca acum este cu capul. El are stilul, cand intra in rahat sa arunce pe alții, ca el sa se salveze. Și banuiesc ca fabuleaza. In stresul pe care-l are, omul e…Dar e ...

- FCSB a efectuat un nou antrenament in Spania in aceasta dimineața, iar jucatorii roș-albaștrilor au primit o vizita-surpriza. Mirel Radoi (38 de ani), noul antrenor al naționalei Romaniei, se afla la randul sau in Spania, unde va superviza pregatirea unora dintre echipele din Liga 1. Azi, Radoi și-a…

- „Sa ma mai mir ca zilele trecute, dupa Sarbatori, plecau din statia de la piata 9 autocare cu romanii care traiesc in Diaspora?! Si cati au mai plecat cu avionul sau cu masinile personale! ...

- ”Va rog sa ma lasați sa vorbesc, domnule Budai! Acum le știți pe toate și vorbiți mult. Cand erați ministru, nu mai vorbeați! Ați invațat de toate, ca ați fost șofer pana la varsta ...