Declarația unică și veniturile din străinătate – un Ghid ANAF Persoanele fizice care realizeaza individual sau într-o forma de asociere, venituri/pierderi din strainatate trebuie sa declare veniturile si sa plateasca impozit pe venit si contributii sociale obligatorii. În acest sens, trebuie completa si depusa Declaratia unica. ANAF a realizat un Ghid.



Cine trebuie sa depuna Declarația unica



• persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România

• persoanele fizice nerezidente care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta, respectiv:



> centrul intereselor vitale ale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile obținute de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT, dupa termenul englezesc non-fungible token) reprezinta venituri impozabile, spune ANAF, într-un ghid cu privire la acest lucru, ce a venit dupa cel legat de criptomonede. În primul rând, trebuie…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a elaborat și publicat Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT). Persoanele fizice care obțin venituri din vanzarea, pe platforme specializate, denumite blockchain, de conținut…

- ANAF a publicat in 17.12.2021 un ghid fiscal pentru persoanele fizice care obtin venituri din transferul de criptomonede. Veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de moneda virtuala reprezinta venituri impozabile și le sunt aplicabile prevederile Cap. X „Venituri din alte surse” din…

- Veniturile realizate de persoanele fizice din tranzacțiile cu criptomonede reprezinta venituri impozabile spune ANAF, într-o broșura cu privire la tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice.Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care…

- In primul semestru din acest an, reprezentanții de la Fisc a primit mai multe intrebari, mare parte dintre ele fiind legate de cunoscuta Declarație unica. Oamenii au cerut informații legate de intreg procesul – de la cine depune, pana la plata contribuțiilor sau inregistrarea in SPV. In acest sens,…

- Ce taxe platesc pensionarii care realizeaza venituri ca PFA: Ce contribuție NU se platește Ce taxe platesc pensionarii care realizeaza venituri ca PFA: Ce contribuție NU se platește Pentru anul 2021, orice persoana fizica autorizata (PFA) trebuie sa plateasca in mod obligatoriu impozitul pe venit, cota…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, doua proiecte de lege pentru completarea Codului fiscal, potrivit carora pentru livrarea lemnelor de foc se va aplica TVA de 5%. Potrivit unuia dintre proiecte, cota redusa de TVA de 5% se aplica pentru livrarile de lemn de foc, sub forma de trunchiuri, butuci,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat pe site-ul institutiei „Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva”, care aduce clarificari legate de ce obligații fiscale au persoanele fizice care au activitați sportive.…