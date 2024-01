Stiri pe aceeasi tema

- „Aliatul Rusiei, China, trebuie sa puna capat razboiului din Ucraina”, a spus consilierul federal elvețian Ignazio Cassis, la adunarea consilierilor de securitate naționala inaintea Forumului Economic Mondial de la Davos. De asemenea, se incearca și cooptarea țarilor din BRICS, pentru influențarea Rusiei…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia doreste incheierea razboiului din Ucraina, dar numai in termenii stabiliti de ea, relateaza Rador Radio Romania. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia doreste incheierea razboiului din Ucraina, dar numai in termenii…

- Campania Israelului de eradicare a Hamas din Fișia Gaza ar trebui sa treaca de la un atac militar pe scara larga la o operațiune mai precisa, care sa reduca numarul victimelor civile palestiniene. Despre aceasta a relatat RBC-Ucraina cu referire la o declarație a secretarului de stat american Anthony…

- Razboiul din Gaza se va termina pina in februarie, au declarat oficiali din Guvernul Israelului pentru Jerusalem Post. Ultima reduta Hamas din nordul Gazei, Jabalia, s-a predat armatei Israelului. In același timp, Adunarea Generala a ONU a cerut marti o incetare a focului umanitara imediata in Gaza.…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters.Statele Unite, una dintre cele cinci puteri cu drept…

- Israelul va continua luptele impotriva militanților Hamas in Fișia Gaza. Acest lucru se va intimpla dupa ce se va finaliza returnarea ostaticilor in timpul actualei incetari a focului. Acest lucru a fost declarat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza RBC-Ucraina cu referire la ynetnews.…

- Un nou sondaj arata ca 70% dintre ruși și-ar sprijini președintele, pe Vladimir Putin, daca ar decide sa puna capat razboiului impotriva Ucrainei in aceasta saptamana. Totuși, doar unul din trei ar sprijini o astfel de mișcare daca incheierea razboiului ar fi insoțita de returnarea tuturor teritoriilor…

- In noaptea de 27 octombrie, Israelul a trimis din nou tancuri și trupe in Fișia Gaza și a atacat ținte ale gruparii teroriste Hamas. Informația este relatata de RBC-Ucraina cu referire la The Times of Israel. Raidul, in apropierea zonei Shujaiya din estul orașului Gaza, a fost efectuat de infanterie,…