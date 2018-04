Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CIA, Mike Pompeo, nominalizat la postul de sef al diplomatiei americane, a declarat joi, in cursul audierii sale in Comisia pentru Relatii Externe a Senatului SUA, ca experienta sa ca ofiter al armatei americane stationat in Germania Federala in timpul Razboiului Rece i-a oferit o intelegere…

- 'Nimeni nu a acuzat inca Rusia ca este responsabila de aceste schimbari in functii de conducere la Washington?', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova intr-un comentariu pentru AFP. Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea…

- Rusia și Kremlinul au început deja sa întreprinda tentative de a influența alegerile legislative de la mijlocul anului 2018. Declarația aparține Secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, și a fost facuta în cadrul unui interviu pentru FoxNews. Tillerson mai spune…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.