- Blesteme, insulte si replici dure in Parlament. Vladimir Voronin si Mihai Ghimpu si-au aruncat vorbe grele, dupa ce deputatii liberali au criticat dur un proiect de lege care prevede aprobarea registrului monumentelor de for public.

- Liderul PL nu are incredere in liderii opoziției, organizatori ai protestelor din centrul Capitalei. Intr-o conferința de presa suținuta la Parlament, Mihai Ghimpu a declarat ca actualmente are loc lupta dintre doua „grupari oligarhice”.

- Dezbaterile din Parlament pentru modificarea articolului de lege privind abuzul in serviciu au condus la un gest șocant. Un deputat USR a rupt fila cu fila Codul Penal cand a vazut propunerea ministrului Justiției.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a catalogat ca fiind "halucinanta" plangerea penala facuta de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila.Intrebat duminica, la Parlament, cum vede plangerea penala depusa impotriva premierului, Melescanu a raspuns:…

- Victor Ponta reactioneaza la stirea ca Romania va cumpara din Israel sisteme de interceptare a rachetelor Iron Dome. Fostul premier anunta ca partidul sau, Pro Romania, solicita sa se dea prioritate industriei locale de aparare.Vezi si: TESTUL SIMPLU care iți indica daca bei suficienta apa…

- Deputatul independent Adrian Dohotaru, fost USR, a postat pe Facebook o imagine-simbol pentru modul in care politicienii conduc Romania: in loc sa repare o gaura din tavan de unde picura apa, alesii au pus o galeata si au imprejmuit locul cu pietris si rumegus.

- Președintele PL, Mihai Ghimpu, i-a facut complimente premierului Pavel Filip la ședința in care premierul a prezentat raportul de activitate al Guvernului.Ghimpul susține ca premierul este "во!", doar este o problema - nu este din Partidul Liberal.