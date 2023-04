Deck pentru terase din lemn natural

Euro trades at 4.9340 RON

The exchange rate of the national leu currency resulting from the quotations announced on Tuesday by the banks authorized to operate on the currency market is as follows: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about Romania! Share this article on Facebook Share… [citeste mai departe]