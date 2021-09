Decizie surprizătoare la Vatican: Se pregătește primirea de femei în rândul Gărzilor Elvețiene Noile baraci ale Garzii Elvețiene de la Vatican, multicolor îmbracata trupa de elita ce îl protejeaza pe papa, vor fi proiectate astfel încât sa gazduiasca și femei soldat, chiar daca nu exista așa ceva la acest moment, a scris duminica un ziar elvețian, citat de Reuters.



Aproape toata garzile sunt barbați celibatari ce traiesc în baraci comune în interiorul Vaticanului. Comandanții și soldații casatoriți stau în apartamente separate.



Toți membrii garzii sunt cetațeni elvețieni.



Proiectul de 50 de milioane de franci elvețieni pentru

Sursa articol: hotnews.ro

