Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus cu scorul de 1-0 in fața formației bulgare CSKA 1948 Sofia, in deplasare, in prima manșa a turului doi preliminar al Conference League. La finalul partidei, marcatorul unicului gol, Florinel Coman, a declarat ca in retur roș-albaștrii vor avea alta atitudine. „Am intalnit o echipa care…

- Florinel Coman, eroul victoriei,1-0, cu CSKA 1948 Sofia, in prima manșa a turul 2 din preliminariile UEFA Conference League, a tras concluziile la finalul meciului. Returul are loc joi, 3 august, de la ora 21:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport și DigiSport Extrema roș-albastra,…

- Dupa ce a criticat, la pauza, jocul, Iosif Rotariu s-a declarat nemulțumit de FCSB și la finalul meciului, in ciuda victoriei cu CSKA Sofia, 1-0, in prima manșa din turul 2 al preliminariile Conference League. Returul are loc joi, 3 august, de la ora 21:30. Va fi liveTEXT pe GSP. ...

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat prestația roș-albaștrilor. Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul de Triumf.…

- Pentru romani, drumul european in Conference League incepe in Bulgaria. FCSB și Sepsi dau peste „stelele” Bulgariei, doua echipe ce duc un „razboi rece” pentru identitate. Doar in teorie, pentru ca in realitate disputa e tranșata de CSKA Sofia, care deține marca, dar și marea masa a suporterilor legendarului…

- Sasa Ilic (45 de ani), antrenorul vicecampioanei Bulgariei, CSKA Sofia, se așteapta la o „dubla” extrem de complicata cu Sepsi OSK, echipa pe care o va infrunta in turul 2 preliminar din Conference League. Pe 27 iulie, respectiv 3 august, CSKA Sofia și Sepsi OSK se vor infrunta in turul 2 preliminar…

- UEFA a stabilit orele meciurilor pe care FCSB, CFR Cluj și Sepsi Sfantu Gheorghe le vor disputa in turul I din Conference League, precum și arbitrii care vor oficia partidele care aprind speranțele europene ale echipelor romanești. FCSB e echipa din Romania care deschide „balul” din preliminariile…

- Echipele romanești dau peste CSKA-urile Bulgariei in drumul spre grupele Conference League. FCSB intalnește CSKA 1948, echipa creata de foști fotbaliști și reprezentanți ai Armatei din Bulgaria, in timp ce Sepsi o va infrunta pe CSKA Sofia, clubul care a cumparat brandul istoricului club din țara vecina.…