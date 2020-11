Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat luni dupa-amiaza demiterea secretarului Apararii, Mark Esper, precizand ca succesorul acestuia va fi Christopher C. Miller, in prezent directorul Centrului pentru Combaterea Terorismului.

