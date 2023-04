Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Juridica din Camera Deputaților a renunțat, marți, la pragul pentru abuzul in serviciu. Deputații de la Putere și din Opoziție au votat modificarile la Codul Penal in forma transmisa de Ministerul Justiției inainte de a fi introdus pragul, la Senat. Astfel, a fost eliminat pragul de 250.000…

- USR a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala și Comisia Europeana daca amendamentul votat astazi la Comisia Juridica va fi menținut la votul final din Camera Deputaților, camera decizionala. Președinta Comisiei, Laura Vicol (PSD) este acuzata ca este direct interesata in procesul soțului. Comisia…

- Partidul de opoziție condus de Catalin Drula acuza partidele conduse de Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciuca (PNL) ca fostul ministru PSD al Justiției, Florin Iordache, autorul controversatei OUG 13 din perioada Dragnea, ar putea ramane la șefia Consiliului Legislativ chiar și 10 ani.„Florin Iordache…

- Liderii coaliției de guvernare se vor intalni, astazi, de la ora 13.00, pentru a decide asupra pragului la abuz in serviciu. Ședința va fi una in format extins, asta pentru ca vor participa și prim-vicepreședinții, dar și ministrul Justiției, Catalin Predoiu.In cadrul dezbaterilor de ieri, liberalii…

- In urma discuțiilor dintre parlamentarii liberali și Predoiu, aceștia au propus ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 6.000 de lei, echivalentul a doua salarii, potrivit unor surse politice citate de News.ro.Joi, liberalii se vor reuni intr-o sedinta de partid, in cadrul careia se va…

- Președintele PSD a garantat, vineri, ca de la Camera Deputaților legea de modificare a Codului Penal va pleca spre promulgare cu un prag de 9.000 de lei la abuzul in serviciu, prag care ar fi trebuit pus de ministrul Justiției inca din forma de la Guvern.

- Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, liderii PNL si PSD, au anuntat miercuri seara ca vor sustine propunerea venita din partea Ministerului Justitiei cu un prag de 9.000 de lei pentru dezincriminarea abuzului in serviciu. Anuntul celor doi vine dupa ce zeci de oameni au protestat in Piața Victorie i, dupa…

- Invocand seducatoarea idee a armonizarii articolelor din Codul Penal și Codul de Procedura Penala cu Deciziile pronunțate de catre Curtea Constituționala a Romaniei in ultimii ani, Decizii prin care aproximativ 10% din articolele celor doua Coduri au fost declarate neconstituționale, Catalin Predoiu,…