Primaria Capitalei are de gand sa-i sancționeze pe șoferii bucureșteni care nu opresc motorul cand staționeaza langa școli, spitale și locuri de joaca. Proiectul extinde si dezvolta o masura adoptata de Consiliul Local Sector 6, care prevede amplasarea unor indicatoare in proximitatea unitatilor de invatamant preuniversitar cu mesajul: „Pentru sanatatea copiilor opreste motorul cand stationezi”. „Si motorul pornit in stationare (nu in trafic) contribuie la poluarea Bucurestiului. Ma bucur ca ieri Consiliul Local al Sectorului 6 a votat amplasarea de semne informative in vecinatatea scolilor la…