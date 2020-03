Avand in vedere faptul ca in data de 7 martie a fost depistat al treilea caz pozitiv pentru COVID-19, la o eleva dintr-o alta clasa decat primii doi elevi din aceeași unitate de invațamant din județul Timiș, ... The post Decizie privind suspendarea cursurilor in școlile din Timiș. Ce s-a hotarat in Comitetul pentru Situații de Urgența appeared first on Renasterea banateana .