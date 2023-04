Decizie MAJORĂ în Olanda. A fost autorizată eutanasierea copiilor sub 12 ani Aceasta este o masura pe care pediatrii olandezi o cereau de ani de zile.Executivul a precizat ca in decursul unui an, masura se va aplica unui "grup mic", de cinci pana la zece copii cu varsta sub 12 ani, "pentru care optiunile de ingrijire paliativa nu sunt suficiente pentru a le alina suferinta".Este vorba despre "copii cu o boala sau o tulburare atat de grava, incat moartea este inevitabila si (...) asteptata intr-un viitor previzibil", a explicat ministrul olandez al Sanatatii, Ernst Kuipers. Moartea asistata va fi posibila "atunci cand va fi singura alternativa rezonabila pentru un medic… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

