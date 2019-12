Stiri pe aceeasi tema

- SUA și China au ajuns la un “armistițiu” in razboiul comercial care a dus la incetinirea economiei mondiale Presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China. În consecință, Washingtonul va renunţa să mai introducă…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți, in cadrul summit-ului NATO de la Londra, ca Statele Unite iau in calcul posibilitatea semnarii unui acord nuclear cu Rusia și China, informeaza CNN.„Intenționam sa ajungem la un acord cu China și Rusia”, a spus Trump, scrie mediafax.ro.…

- Rusia, Iranul si China vor intreprinde exercitii militare maritime comune in Oceanul Indian in data de 27 decembrie, informeaza agentia de presa TASS, care il citeaza pe comandantul Fortelor Navale iraniene, contraamiralul Hossein Khanzadi, scrie Agerpres. "Exercitiile comune ale Rusiei, Iranului…

- Autor: Stelian ȚURLEA Tim Marshall a fost corespondent pe probleme de politica externa la televiziunea britanica Sky News. A transmis din 30 de țari, inclusiv din șase zone de razboi. Dupa 25 de ani de jurnalism pe linia frontului, se ocupa acum de site-ul TheWhatAndTheWhy.com. A vazut cu ochii lui…

- Pompeo a facut remarcile in timp ce administratia presedintelui republican Donald Trump a declarat ca inca asteapta sa semneze prima faza a unui acord comercial pentru a pune capat unui razboi comercial cu Beijingul luna viitoare, in pofida retragerii Chile miercuri din postura de gazda a unui summit…

- Rusia trebuie sa-si retraga trupele militare din estul Ucrainei si sa nu mai contribuie la destabilizarea situatiei din regiune. Declaratia a fost facuta de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte sustinuta in orasul ucrainean Odesa.

- Rusia ajuta China sa construiasca un sistem de avertizare în cazul atacurilor cu rachete, ceva ce doar Rusia și Statele Unite dețin în acest moment, a spus joi președintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Reuters. ”Acesta este un lucru serios care va crește în mod drastic…

- Potrivit cotidianului New York Times, care citeaza doi oficiali americani informati in legatura cu apelul respectiv, Trump a vorbit saptamanile trecute la telefon cu Morrison pentru a solicita asistenta Australiei in aceasta 'ancheta asupra anchetei'. Casa Alba a restrictionat accesul la aceasta…