Stiri pe aceeasi tema

- Lupta cu poluarea schimba un simbol al capitalismului din secolul XX: automobilul. Țara care vrea sa interzica vanzarea de mașini pe benzina si motorina Marea Britanie va interzice vanzarea de noi automobile echipate cu motoare pe benzina si motorina, precum si a automobilelor hibride, incepand din…

- Politia Metropolitana a anuntat ca barbatul impuscat duminica de agenti in cadrul unui incident de natura terorista in sudul Londrei a murit, informeaza Agerpres, citand Reuters. „Putem confirma ca barbatul impuscat astazi (duminica) de politie in jurul orei 14:00 in Streatham High Road (sudul Londrei)…

- Marea Britanie a anuntat vineri inlocuirea presedintei Conferintei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice 2020 (COP26), prevazuta in noiembrie la Glasgow (Scotia), care a acuzat guvernul lui Boris Johnson ca a concediat-o pentru independenta sa, noteaza AFP. Claire Perry O'Neill, care va…

- Cinci țari ale caror cetațeni au murit in avionul ucrainean prabușit saptamana trecuta in Iran au anunțat joi ca vor cere Teheranului sa plateasca compensații familiilor victimelor și au avertizat ca lumea așteapta un raspuns in acesata privința, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Canada, Ucraina,…

- Guvernul unui stat european va renunta la taxele pe autostrazi, chiar daca acest lucru va crea tensiuni cu compania care opereaza mai mult de jumatate dintre drumurile pe care se pun astfel de taxe, scrie Bloomberg.

- Camera Comunelor a aprobat, vineri, principalele elemente ale Acordului Brexit, dar procedurile parlamentare vor continua, in contextul in care premierul Boris Johnson intentioneaza ca retragerea tarii din Uniunea Europeana sa se produca pe 31 ianuarie...

- Guvernul britanic a inceput revizuirea conditiilor eliberarii condamnatilor pentru terorism, dupa incidentul violent de vineri de la Londra in care doi oameni au fost ucisi si trei raniti, scrie BBC, citata de NEWS.ro.Atacatorul a fost Usman Khan, condamnat pentru acte de terorism in 2012…

- Ministrul britanic pentru Afaceri Externe, Dominic Raab, a informat miercuri ca l-a convocat pe ambasadorul Chinei la Londra pentru a protesta împotriva tratamentului „brutal și rușinos” asupra unui fost angajat al consulatului Hong Kongului care susține ca a fost torturat de poliția…