Decizie incendiară în Rusia: Site-urile web ale CIA și FBI au fost blocate Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Rusia, Roskomnadzor, a anunțat vineri ca a blocat site-urile web ale CIA și FBI, acuzand cele doua agenții guvernamentale americane ca raspandesc informații false, a informat agenția de presa TASS. Potrivit TASS, Roskmonadzor a transmis ca cele doua site-uri au publicat materiale și informații inexacte, care au discreditat forțele armate ruse. Nu a existat deocamdata o reacție din partea Washingtonului.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

