- Prefectura Ilfov discuta miercuri, intr-o ședința, carantinarea județului, dupa ce rata de infectare a ajuns, in multe zone, la cote alarmante. DSP a cerut convocarea unei intalniri, in care sa se ia aceasta decizie, dupa ce, in multe localitați, rata de infectare este 15 sau a depașit 15…

- Secretariatul General al Guvernului (SGG) a preluat de la Ministerul de Finanțe coordonarea operaționalizarii în București a Centrului european de securitate cibernetica, prima structura a UE care va gestiona fonduri europene de 2,5 miliarde de euro în mterie de securitate cibernetica, a…

- Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti (UPB), Mihnea Costoiu, a fost reales in pozitia de membru al Consiliului de Administratie al Agentiei Universitare a Francofoniei. In perioada 21-24 septembrie, UPB a gazduit Saptamana Mondiala a Francofoniei Stiintifice, un eveniment organizat in…

- “Inceperea unui nou an scolar in context pandemic ii obliga pe studenti sa caute locuri mai sigure de cazare pentru perioada studiilor universitare, iar campusurile private devin in acest context o optiune tot mai cautata. Cererea de spatii de cazare in West Gate Studios, primul si cel mai mare campus…

- A fondat mai multe formatii de succes in anii 1990, precum The Blue Workers sau Pacific, al caror solist a fost, fiind membru activ al primei formatii.Ioan Gyuri Pascu n. 31 august 1961, Agnita, regiunea Brasov ndash; d. 26 septembrie 2016, Bucuresti a fost un muzician si un actor roman, membru al grupului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca nu a fost informat de Florin Cițu despre problemele cu dosarele din SUA, nici in discuții personale, nici in cadrul procedurilor legale. Orban a declarat, la Realitatea Plus, ca nu a avut niciodata informații despre problemele cu dosarele din…