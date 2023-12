Decizie importanta a instantei ce vizeaza proiectul Construire corp nou - departament sanatatea mamei si copilului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- O conferinta de presa cu prilejul semnarii contractului de servicii de proiectare faza PT , asistenta tehnica si executie aferente proiectului "Construire Corp nou Departament Sanatatea mamei si copilului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta", este organizata astazi, 23 noiembrie…

- In data de 20 septembrie 2023, institutia Consiliului Judetean Constanta a finalizat procedura de achizitie a serviciilor de proiectare faza PT , asistenta tehnica si executie in cadrul proiectului Construire Corp nou ndash; Departament Sanatatea mamei si copilului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta, nemultumiti de decizia Tribunalului Constanta prin care a incetat procesul penal intr un dosar cu un prejudiciu de aproape 10 milioane euro. Totusi, tribunalul a dispus disjungerea laturii civile, prin formarea…

- Consiliul Judetean Constanta a atribuit un contract de servicii de supervizare a lucrarilor aferente obiectivului de investitie "Construire Corp nou ndash; Departament Sanatatea mamei si copilului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta Valoarea contractului atribuit de administratia…

- Recent, Curtea de Apel Constanta in completul de judecata format, potrivit datelor noastre, din judecatorii Marius Cristian Epure si Ileana Anastasiu, a mentinut, printr o hotarare definitiva, decizia Tribunalului Constanta prin intermediul careia s a constatat legalitatea sesizarii tribunalului, legalitatea…

- Magistratii erau asteptati sa dea un verdict in legatura cu mentinerea culorii lila pentru camasa elevilor in cadrul uniformei scolare, dar instanta civila a ajuns la concluzia ca nu are competenta sa analizeze solicitarea. Decizia a fost pronuntata de judecatorii completului Fond civil 4 al sectiei,…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta este cea mai mare unitate medicala din regiunea de sud est a Romaniei. Spitalul Judetean asigura servicii medicale curative permanente pentru o populatie de peste 760.000 locuitori ai judetului Constanta si preia majoritatea cazurilor…

- Printre asociatii Nordis Management SRL se afla Vladimir Razvan Ciorba, casatorit Laura Ciorba Vicol, deputat PSD, presedintele comisiei juridice din Camera Deputatilor. Curtea de Apel Constanta, decizie definitiva in dosarul 5755 212 2022 in care compania Nordis Management SRL a fost a fost "obligataldquo;…