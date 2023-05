Decizie definitiva in cazul tanarului din Ucraina batut si talharit in Parcul Tabacarie, din Constanta!

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis mentinerea in stare de arest preventiv a individul de 27 de ani, din com. Castelu, jud. Constanta, acuzat de comiterea in forma continuata a infractiunii de viol Decizia este una definitiva Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului…

- In cauza mediatizata prin comunicatul n. 10/VIII-3/IP/2023 din data de 13.02.2023, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Calarași au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv, a inculpaților: (1) R.I.M., pentru savarșirea infracțiunii de ,talharia calificata,, prev.…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a caștigat procesul cu Poliția și la Tribunalul Constanța, dupa ce a fost amendat pentru nerespectarea izolarii la domiciliu, in pandemie. Astfel, Instanta a decis ca acesta a fost amendat abuziv in pandemie. A avut probleme cu carantinarea Deși, in acel moment,…

- In dosar, patru tineri au fost trimisi in judecata Conform rechizitoriului, in timp ce se afla in Parcul Tabacarie din municipiul Constanta, victima a fost lovita de trei ori cu piciorul in zona pieptului. Unul dintre inculpati a folosit Google Translate pentru a i se adresa victimei. Masurile dispuse…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au finalizat cercetarea specifica in faza camerei preiliminare in in cazul bancomatului aruncat in aer la Pavilionul Expozitional Constanta. Instanta se va pronunta in cauza la inceputul lunii viitoare. Oricare va fi decizia magistratilor, aceasta va putea fi contestata…

- Judecatorii din Constanta au decis ca cele doua persoane suspectate ca ar fi aruncat in aer bancomatul de la Pavilionul Expozitional din Mamaia sa ramana in stare de arest preventiv Decizia este definitiva Cei in cauza, un barbat, de 48 de ani, respectiv o femeie, de 55 de ani, sunt banuiti si de comiterea…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au respins definitiv apelul formulat de Primaria Constanta intr unul din dosarele pe care le a deschis impotriva Georgetei Tapangea, care construieste pe un teren pe care municipalitatea il doreste a fi transformat in parc.Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat.…

- Tribunalul Constanta, decizie definitiva in cazul in care Stila Sarafu este acuzat de tulburarea ordinii si linistii publice fapte din 24 octombrie 2020 , hartuire si violarea sediului profesional fapta din 31 octombrie 2020 Tribunalul a mentinut decizia Judecatoriei Constanta, nr. 767 2022, din data…