Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis, in aceasta seara, ca elevii din ani terminali pot merge fizic la școala in zonele roșii, cu o condiție – incidența infectarilor la 14 zile sa nu depașeasca 6 la mie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de vineri…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis vineri seara ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala pentru elevii din anii terminali in localitațile care sunt in scenariul roșu. Astfel, elevii din calsele a VIII-a, a XII-a, de la postliceala și din școlile profesionale…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta -CBSU - a adoptat in sedinta de astazi, 5 martie 2021, Hotararea numarul 15. CNSU a mai decis ca elevii din clasele a VIII-a si a XII-a pot merge la cursuri fata in fata, chiar daca localitatea se afla in scenariul rosu.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 5 martie 2021, Hotararea numarul 15. Pe langa actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, CNSU a decis ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis vineri seara ca elevii din ani terminali pot merge fizic la școala in zonele roșii, cu condiția ca incidența infectarilor la 14 zile sa nu depașeasca 6 la mie.

- Sorin Cimpeanu și Vlad Voiculescu au ajuns la un numitor comun, iar elevii din anii terminali vor merge la școala chiar și in scenariul roșu. Decizia va fi luata, insa, de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), care a primit o solicitare pentru ca elevii din clasele terminale…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus, miercuri, cele trei scenarii in funcție de care elevii vor merge sau nu in mod fizic la școala, din 8 februarie. Hotararea CNSU a fost aprobata in ședința de guvern. Potrivit CNSU, scenariul verde presupune ca incidența cumulata in ultimele 14…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus, printr-o hotarâre adoptata vineri suspendarea activitatilor care impun prezenta fizica la scoala pâna în data de 7 februarie. Semestrul a doilea al anului scolar începe din 8 februarie…