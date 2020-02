Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Schimbarile adoptate la legea PENSIILOR prin OUG: Cine se va putea pensiona mai repede Schimbarile adoptate la legea PENSIILOR prin OUG: Cine se va putea pensiona mai repede Cu cateva ore inaine de a fi demis prin moțiune de cenzura, Guvernul aduce o serie de modificari la Legea pensiilor…

- O parte dintre pensiile publice din Romania urmeaza sa fie recalculate, iar unii angajați vor putea ieși mai devreme la pensie, dupa cum stabilește un proiect de ordonanța de urgența adoptat marți de catre Executiv.Astfel, o prima prevedere a proiectului de ordonanța de urgența aprobat de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca toate pensiile speciale au fost eliminate in Parlament si a anuntat ca, in cazul in care Guvernul Orban va modifica proiectul de lege pe aceasta tema prin ordonanta de urgenta, PSD va solicita Avocatului Poporului sa conteste ordonanta…

- Codul Administrativ, actul prin care PSD le-a oferit alesilor locali pensii speciale, a fost in vigoare doar 6 zile, suficient cat sa le ofere primarilor ocazia de a da in judecata Guvernul Orban pentru a-si rotunji veniturile, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Disputa va fi arbitrata de CCR.

- Guvernul a decis: Fara pensii speciale pentru primari in 2020. Guvernul Orban a luat hotararea de a elimina din Legea bugetului prevederile legate de acordarea de bani pentru pensiile speciale ale alesilor locali. Premierul a explicat faptul ca a acceptat amendamentul USR in ceea ce priveste prorogarea…

- USR a transmis, joi, pe pagina de Facebook, ca primari si viceprimari din intreaga tara au inceput sa notifice primariile si consiliile judetene ca vor pensii speciale, pentru unitatile mici efortul financiar fiind considerabil.

- Deputatul USR Ionut Mosteanu ii cere premierului Ludovic Orban sa aiba in vedere Ordonanta 57/2019 privind Codul Administrativ si ca pana la finalul anului sa dea o ordonanta de urgenta prin care sa abroge articolul prin care sunt acordate pensii speciale fostilor primari. „In toata agitatia de la Parlament…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca aplicarea Legii pensiilor nu va duce la o "apocalipsa bugetara" si a afirmat ca nu doreste sa emita o ordonanta de urgenta in domenii "vitale si sensibile". "Am vazut ca toata lumea spune ca, daca se aplica Legea pensiilor, o sa fie apocalipsa…