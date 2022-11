Stiri pe aceeasi tema

Restricțiile de securitate privind lichidele și laptopurile din bagajele de mana din aeroporturi ar putea fi eliminate in Marea Britanie in termen de doi ani, datorita scanerelor 3D de inalta tehnologie.

Pachetul de masuri avut in vedere de Uniunea Europeana, ca raspuns la cresterea preturilor gazelor naturale, trebuie sa evite o majorare a consumului pentru acest tip de combustibil, in contextul in care exista o problema de aprovizionare fara precedent, a declarat comisarul european pentru Energie,…

Comisia Europeana intentioneaza sa anunte noi masuri pentru a contracara o criza energetica fara precedent prin reducerea fluctuatiilor extreme de pe piata, cresterea lichiditatii si reducerea pretului gazelor naturale, informeaza Bloomberg citand surse din apropierea acestui dosar.

Comisia Europeana (CE) ia in considerare posibilitatea de a permite transportul de carbune rusesc pentru a asigura securitatea energetica in lume, transmite marți agenția de știri Bloomberg, citand surse.

Comisia Europeana intenționeaza sa recomande taierea finanțarii guvernului ungar condus de premierul Viktor Orban din cauza corupției generalizate din aceasta țara, relateaza Bloomberg, citand oficiali europeni de rang inalt.

Principala companie aeriana din Republica Moldova, Air Moldova, a renuntat in cele din urma la decizia de a relua zborurile comerciale spre Moscova pe care o anuntase saptamana trecuta, in plin conflict in Ucraina, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde euro (aproximativ 19,7 miliarde lei) pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia.

Primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros (PNL), le-a cerut printr-o adresa directorilor unitatilor de invatamant din localitate sa gaseasca solutii pentru reducerea costurilor facturilor, indicand ca posibile scenarii inclusiv desfasurarea cursurilor in sistem online si hibrid sau diminuarea timpilor…