Stiri pe aceeasi tema

- Confruntate cu un val de teorii ale conspirației alimentate de anti-vacciniști, cele mai importante site-uri de informații lituaniene au decis sa blocheze comentariile publice la textele despre pandemia de coronavirus, relateaza AFP, potrivit Agerpres . Presedintele Asociatiei Media Online din Lituania,…

- Cele mai mari portaluri lituaniene de informatii au anuntat miercuri ca suprima comentariile publice la articolele lor despre COVID-19 pentru a lupta impotriva valului de teorii ale conspiratiei colportate de cei care se opun vaccinarii, noteaza AFP.

- Curtea Constitutionala a admis miercuri, cu unanimitate de voturi, o sesizare formulata de 50 de parlamentari – deputati neafiliati si membri AUR si PSD, privind neconstitutionalitatea unei hotarari a Parlamentului prin care s-au adus modificari si completari HG 394/2020 privind starea de alerta. Este…

- Primele masuri disciplinare apar în Bundesliga, în contextul în care unii dintre jucatori nu vor sa se vaccineze împotriva Covid-19. Hertha Berlin este primul club care sancționeaza nerespectarea protocoalelor: clubul cere jucatorilor și membrilor staff-ului care refuza…

- Lider al antivacciniștilor, internat cu COVID: „Imi pare rau ca am fost impotriva vaccinarii și contra COVID. Am sa promovez vaccinul” Lider al antivacciniștilor, internat cu COVID: „Imi pare rau ca am fost impotriva vaccinarii și contra COVID. Am sa promovez vaccinul” In varsta de 50 de ani, Erno Kovacs,…

- Ministerul Sanatatii a anunțat ca, incepand de luni, unitatile sanitare cu paturi, care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistenta medicala pentru insotitorii care sunt cazuri suspecte si cazuri confirmate de COVID-19. Ministerul Sanatatii a modificat in acest…

- Papa Francisc, aflat intr-o vizita in Europa Centrala, s-a intalnit luni, in a doua zi a acestui turneu - dupa o scurta escala in Ungaria -, la Bratislava, in Slovacia, cu lideri ai bisericii si statului si a vorbit despre criza sanitara, relateaza Euronews.

- Curtea a apreciat ca aceste cereri sunt in afara domeniului de aplicare a Articolului 39 din reglementarea sa", care se refera la "dreptul la viata" si "dreptul la respectarea vietii private si familiale", potrivit AFP, citata de Agerpres.In baza acestor argumente, 672 de pompieri profesionisti si voluntari…