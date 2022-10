Stiri pe aceeasi tema

Libertatea scrie luni ca procurorii au deschis un dosar potrivit caruia prim-adjunctul șefului IGSU, Cristian Radu, ar fi facut un accident rutier in Capitala și vina a fost asumata de șoferul sau, scrie luni Libertatea.

Romania a castigat astazi un nou mandat in Consiliul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor. Premierul Nicolae Ciuca a aratat ca tara noastra va continua sa aiba in urmatorii 4 ani un cuvant important de spus in stabilirea axelor de dezvoltare a telecomunicatiilor.

Autoritațile din Somalia anunța ca au ucis un cofondator al Al Shabaab, o organizație care a omorat zeci de mii de oameni prin organizarea unor atentate cu bomba, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane s-a intrunit, la București, sub președinția Patriarhului Daniel. Au fost discutate subiecte de ordin teologic, liturgic și administrativ. Printre decizii s-a numarat și instituirea Ordinului „Maica Domnului Rugatoarea (Oranta)".

Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, joi, ca schimbul de prizonieri intre Rusia si Ucraina, mediat de Ankara si implicand 200 de combatanti, reprezinta un pas important spre incheierea razboiului, scrie Rador.

ISU Botosani a incheiat un parteneriat cu reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane, urmand ca la sfarsitul fiecarei slujbe religioase preotii sa ii informeze pe enoriasi despre masurile de preventie a unor situatii de urgenta, potrivit Agerpres.

"Educația reprezinta o prioritate pentru Partidul Național Liberal și niciun efort in aceasta direcție nu este prea mare. Investițiile in educație se intorc in comunitate, iar beneficiile se regasesc pe termen lung. Important este sa gasim toate parghiile la nivel local și central, pentru a incuraja…

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie vineri si sa dea un aviz consultativ pe proiectele de modificare a legilor Justitiei.