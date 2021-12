Calin Geambașu a luat o decizie radicala de sarbatorile de iarna. Fanii acestuia au ramas șocați de decizia sa din perioada in care toata familia ar trebui sa fie aproape. Ce i-a facut tatalui sau chiar in ziua de Craciun? Calin Geambașu, decizie radicala de Craciun: ce i-a facut tatalui de sarbatori? Sarbatorile de iarna […] The post Decizia radicala luata de Calin Geambașu. Ce i-a facut tatalui sau de Craciun (exclusiv) appeared first on IMPACT .