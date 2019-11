Decizia privind darea în plată, la instanţele de judecată. Daniel Zamfir critică hotărârea CCR: Asta-i dreapta libertarienilor "CU TOTII, DE DREAPTA Dupa patru amanari ale Deciziei CCR cu privire la clarificarile aduse Legii darii in plata, acum, dupa instalarea guvernului DE DREAPTA, CCR a decis ca doar Instanta poate decide asupra unei situații de impreviziune aparuta in derularea unui contract, in ciuda sutelor de decizii absurde ale unor Instanțe care considera ca fiind impreviziune doar moartea subita sau starea de razboi. Drepturile cosumatorilor sunt un lux, iar abuzul facut in numele politicii DREPTEI, e acceptat. Asta-i DREAPTA libertarienilor care conduc acum Romania! Teoria apostolului DREPTEI,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

