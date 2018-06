Decizia lui Trump care i-a stupefiat pe canadieni

Stiri pe aceeasi tema

- Canada este "stupefiata" de separarea familiilor de imigranti care intra clandestin in SUA, a declarat marti ministrul imigratiei, Ahmed Hussen, precizand ca Ottawa 'monitorizeaza' respectarea dreptului de azil de catre autoritatile americane, relateaza AFP. "Ceea ce se intampla in SUA este…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri ca nu a identificat, alaturi de partenerii canadieni, riscuri mari in planul infractionalitatii in cazul cetatenilor romani. "Vreau sa va spun ca am avut discutii serioase cu partenerii din Canada, noi avem in Canada un ofiter de suport operativ,…

- Intre Statele Unite ale Americii si aliatii lor exista diferente „care nu mai pot fi bagate sub pres”, a afirmat ministrul german de Externe, Heiko Maas, intr-un interviu publicat vineri in cotidianul Sueddeutsche Zeitung, inaintea summitului G7 din Canada, transmite dpa.

- Guvernul mexican a anuntat joi represalii comerciale impotriva taxelor vamale anuntate de SUA, principalul sau partener comercial, pe importurile de otel si aluminiu din Uniunea Europeana, Mexic si Canada, relateaza AFP si Reuters. Canada a anuntat, la randul ei, ca va impune taxe de 16,6 miliarde de…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat, marti, ca nivelul amenintarii teroriste in Canada nu a fost modificat dupa atacul cu furgoneta comis luni la Toronto si soldat cu zece morti si 15 raniti, transmit Reuters si AFP. Intr-o declaratie rostita in fata parlamentului federal de…

- Sute de tineri au respectat traditia vineri in marile orase din Canada adunandu-se ca in fiecare an cu prilejul zilei asa-numite "4/20" pentru a fuma canabis fara niciun fel de constrangere, relateaza AFP. La Montreal, trei pana la patru sute de persoane s-au adunat treptat pe Mont Royal,…

- Trump a oferit exceptare de la plata taxelor vamale la importurile de otel si aluminiu din care vin din Uniunea Europeana, astfel evitand un razboi economic cu aliatii sai cheie, informeaza CNN Money. Exceptiile pentru Canada si Mexic au fost anuntate inca de la semnarea declaratiilor care…