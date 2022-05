Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Rusu, partenera de viața a lui Vali Vijelie, a ieșit la atac! Soția manelistului nu a mai putut rezista și a rabufnit! Și nu oricum, ci in vazul tuturor! Carmen Rusu a postat pe rețelele de socializare un mesaj tranșant, catre o persoana careia i-a dezvaluit identitatea, mesaj care a ridicat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, dupa o intalnire cu seniorii liberali, ca partidul va avea o strategie si un plan nou de actiune. "Coalitia aflata la guvernare este un act de responsabilitate politica si trebuie sa transmitem un mesaj clar: romanii nu au nevoie de galceava, romanii vor…

- Gigi Becali are un mare vis, iar latifundiarul din Pipera vrea sa poata sa sa-l indeplineasca. Patronul FCSB iși dorește sa se calugareasca și sa se retraga la manastire, cu toate ca familia sa nu e de acord cu acest lucru.

- Sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primariei municipiului Suceava va fi modernizata cu bani de la buget. Primarul Ion Lungu a declarat astazi ca valoarea investiției se ridica la 4,651 de milioane de lei, suma care include TVA-ul, indicatorii tehnico economici urmand a fi aprobați in ședința…

- Andrei Vlad (22 de ani) și-a pierdut postul de titular la FCSB, insa Gigi Becali anunța ca va primi din nou șanse sa revina in poarta. Pana atunci, patronul FCSB l-a bagat in ședința. Partida de duminica seara, cu FC Argeș, din play-off-ul Ligii 1, a insemnat revenirea lui Vlad pe banca lui FCSB, dupa…

- Premierul Nicolae Ciuca, a participat luni, alaturi de reprezentanti ai ministerelor, de consilierul de stat Madalina Turza si de seful Departamentului de Stat pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, la o intalnire cu societatea civila si organizatiile internationale implicate in gestionarea crizei…

- Accident grav in aceasta dimineața (ora 4.30) pe drumul național 1 C Baia Mare – Dej, in centrul localitații Buciumi. Barbatul conducea spre domiciliu (municipiul Roman, județ Neamț) cand din cauza oboselii ar fi ațipit la volan in zona Caminului Cultural din Buciumi. Astfel, mașina a parasit partea…

- Cei 16 primari ai Asciației GAL Sucevița-Putna s-au intalnit inre-o ședința unde au organizat un grup de lucru cu scopul de a veni in ajutorul refugiaților din Ucraina. ”Avand in vedere situația de criza de la granița cu Ucraina, astazi 26.02.2022, orele 10.00, doamna Iacoban Doina, Președintele Asociației…