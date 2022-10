Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de divorț dintre Laurențiu Reghecampf (47 de ani) și Anamaria Prodan (49 de ani) se afla in plina derulare. Dupa bataia dintre cei doi, din plina strada, eveniment care a facut rapid inconjurul lumii, pare a se fi așternut o liniște, dar nu este deloc așa.

- Laurențiu Reghecampf iși creștineaza fiul cel mic in ziua de duminica, 26 septembrie. Antrenorul de fotbal și iubita lui, Corina Caciuc, au organizat un eveniment ca la carte pentru a sarbatori botezul micuțului Liam, in ciuda incidentului violent ce s-a petrecut intre el și Anamaria Prodan in Snagov.…

- Imaginile fac cat 1.000 de cuvinte! Nu mai exista niciun dubiu! Carcotașii care au acuzat-o pe Anamaria Prodan ca l-a agresat pe Reghe și i-au plans de mila antrenorului cu ochiul vanat au acum DOVADA CLARA ca barbatul este cel care a atacat! In imaginile care au intrat in exclusivitate in posesia Realitatea…

- Imaginile fac cat 1.000 de cuvinte! Nu mai exista niciun dubiu! Carcotașii care au acuzat-o pe Anamaria Prodan ca l-a agresat pe Reghe și i-au plans de mila antrenorului cu ochiul vanat au acum DOVADA CLARA ca barbatul este cel care a atacat! In imaginile care au intrat in exclusivitate in posesia Realitatea…

- Au aparut primele imagini cu bataia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. IMAGINI EXCLUSIVE REALITATEA! Continue reading IMAGINI EXCLUSIVE – Cum s-a batut Anamaria Prodan cu Laurențiu Reghecampf: impresara, luata la pumni și palme de fostul soț – VIDEO at Tabu.

- Laurențiu Reghecampf, care s-a mutat cu Corina Caciuc și baiețelul lor in Azerbaidjan, acolo unde el antreneaza echipa Neftchi Baku, ar trebui sa ajunga astazi in Romania, conform Click . Antrenorul și Anamaria Prodan ar putea ajunge la final cu procesul de divorț, dar și cu conflictul bunurilor comune.…

- Laurențiu Reghecampf, somat sa revina de urgența in Romania. Scandalul dintre antrenor și fosta soție, Anamaria Prodan, este departe de a se fi terminat. Așadar, ce se intampla acum in procesul de divorț al celor doi, vedeți in randurile de mai jos. Anamaria Prodan il acuza pe Laurențiu Reghecampf de…

- Laurențiu Reghecampf a semnat, recent, cu echipa Neftchi Baku din Azerbaidjan. Vestea a determinat-o pe Anamaria Prodan sa izbucneasca nervos, susținand ca fostul soț va trebui sa achite lunar, din noul salariu, o suma colosala drept pensie alimentara. Intre timp, insa, iubita antrenorului pare mai…