Alexandru Piturca, fiul fostului selectioner Victor Piturca, a scapat de controlul judiciar, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a revocat aceasta masura. Alex Piturca fusese acuzat de Directia Nationala Anticoruptie de cumparare de influenta in dosarul achizitiilor de masti neconforme in pandemie. “Admite contestatia formulata de catre contestatorul Alexandru Victorio Piturca – revoca masura controlului Judiciar. Respinge ca nefondata contestatia formulata de DNA impotriva aceleiasi incheieri penale”, a anuntat Curtea de Apel Bucuresti. In urma cu cateva zile, Tribunalul Bucuresti a ridicat…