Tribunalul Constanta a respins apelul arhiepiscopului Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, in legatura cu anularea deciziei de carantinare, iar hotararea este definitiva. Carantina este valabila pana sambata, inclusiv. Tribunalul Constanta a judecat, vineri seara, apelul lui IPS Teodosie la decizia Judecatoriei Constanta, care a respins cererea de ridicare a carantinei. Instanta a mentinut decizia primei