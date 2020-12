Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica a impus noi restricții in contextul luptei cu pandemia de COVID-19. De astazi se interzice desfașurarea activitaților de deservire in unitațile de alimentație publica- restaurante baruri, cantine, cafenele, precum și in unitațile de alimentație publica…

- Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica a modificat Decizia nr. 35 din 27 noiembrie, comunica Noi.md. „Se interzice desfașurarea activitaților de deservire in unitațile de alimentație publica (de tipul restaurantelor, barurilor, acantinelor, cafenelelor), precum și in unitațile de alimentație…

- Incepand cu ziua de luni, 30 noiembrie, purtarea maștilor de protecție este obligatorie in toate spațiile publice inchise și deschise din țara, potrivit ultimei hotararii a Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica. Tot de luni va fi interzisa aflarea in locuri publice in grupuri mai mari…

- Magistratii Tribunalului Iasi au decis ca este nelegala decizia luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi prin care au fost suspendate cursurile scolare fata in fata pentru a trece in online. Actiunea a fost deschisa in instanta de Asociatia Scolilor Particulare si unitatile scolare…

- Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului va fi suplimentat la rectificare cu 1,2 miliarde de lei, in special pentru cheltuielile neprevazute din sanatate, care pot sa apara peste noapte, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Este necesara (aceasta suplimentare n.r.)…

- Intrebat cum vor evolua salariile in industrie si numarul de angajati, Anastasiu spune ca cel care poate un raspuns cat mai aproape de realitate se califica la Premiul Nobel pentru economie. ”Traim intr-o perioada extrem de impredictibila. Practic, nu stim ce se intampla peste o saptamana, peste doua,…

- In cadrul vizitei oficiale a membrilor Guvernului la Paris, premierul Ludovic Orban a vorbit despre posibilitatea instituirii carantinei la nivel național. Oficialul a anunțat ca nu au existat discuții in acest sens și ca obiectivul este de a nu afecta economia.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bacau a decis, vineri, ca toate școlile din orașul Bacau vor trece, incepand de luni, pentru o perioada de 14 zile, in scenariul roșu de funcționare. Astfel, toate unitațile de invațamant din municipiul Bacau trebuie sa țina cursurile on-line, potrivit…