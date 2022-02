Decesul în străinătate: În ce constă un serviciu de repatriere Se poate intampla ca o persoana sa iși piarda viața in alta țara fața de cea de reședința - ce se intampla in astfel de situații? Prin serviciul de repatriere, familia acesteia poate aduce in țara trupul neinsuflețit, pentru a-l putea inmormanta. Insa, intregul proces este ceva mai complex și este nevoie de o serie de documente pentru a se putea desfașura. Din fericire, exista mai multe firme de pompe funebre care ofera și astfel de servicii. Ce inseamna repatriere? Repatrierea inseamna readucerea in țara a trupului neinsuflețit al unei persoane decedate in strainatate, dar și transportul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

