Arbitrul american de box Mills Lane, care s-a aflat in ring la celebrul meci Mike Tyson – Evander Holyfield, din 1997, a incetat din viata la varsta de 85 de ani, a anuntat Nevada Boxing Hall of Fame, potrivit news.ro.

Shane MacGowan, solistul trupei punk britanice The Pogues, cunoscuta mai ales pentru cantecul de Craciun cu versuri insultatoare "Fairytale of New York", a fost spitalizat, a anuntat sotia sa pe Twitter, informeaza AFP.

Episcopul Richard Kuuia Baawobr din Ghana a incetat din viata duminica, la varsta de 63 de ani, la trei luni dupa numirea sa in functia de cardinal, transmite marti agentia DPA.

James McDivitt, un fost astronaut american care s-a aflat la comanda uneia dintre primele si cele mai ambitioase misiuni ale NASA, a murit in somn, saptamana trecuta, la varsta de 93 de ani, a anuntat agentia spatiala americana intr-un comunicat, informeaza marti Reuters.

Filosoful si sociologul Bruno Latour, considerat unul dintre cei mai importanti intelectuali francezi contemporani, a incetat din viata in noaptea de sambata spre duminica, la varsta de 75 de ani, a anuntat duminica editorul sau, Editions La Decouverte, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Unul dintre cei mai cunoscuti actori cubanezi, Mario Balmaseda, a incetat din viata, in capitala Havana, la varsta de 81 de ani, anunța RADOR.

Saxofonistul american Pharoah Sanders, una dintre figurile cele mai creative ale jazz-ului si care a imbratisat influenta muzicii africane si indiene, a incetat din viata sambata, la varsta de 81 de ani, transmite AFP.

Romancierul spaniol Javier Marias a murit duminica, la varsta de 70 de ani, a anunțat editorul sau Alfaguara, conform Reuters.