Decedat după ce a căzut de pe scară Un tragic accident s-a petrecut ieri intr-o gospodarie de pe raza comunei Licurici. Un barbat in varsta de 66 de ani a decedat dupa ce a cazut de pe o scara metalica, chiar in locuința cumnatei sale. Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Stoina au fost sesizați printr-un apel 112 cu privire la faptul ca un barbat a cazut de pe o scara și ar fi decedat. Deplasandu-se de urgența la fața locului, polițiștii au stabilit ca un barbat, de 66 de ani, din comuna Berlesti, aflandu-se la locuința cumnatei sale din comuna Licurici, a decedat in urma caderii de la o inalțime de aproximativ 2,5-3 metri. Acesta… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

