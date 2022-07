Decalajul salariilor din România: angajații bine plătiți vs. angajații cu cele mai mici salarii Decalajul intre saraci si bogați a existat intotdeauna in Romania, dar prapastia se adancește tot mai mult. Romania ocupa loc fruntaș in topul țarilor cu cele mai mari inegalitați intre bogați și saraci, iar asta se vede luna de luna, la retragerea salariilor de pe card. In timp ce unii romani raman in medie cu 4000 de lei in mana, dupa achitarea contribuțiilor și impozitului, alții incaseaza sume care abia le permit sa plateasca facturile la utilitați. Datele INS arata ca, in luna mai 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6358 lei, cu 85 lei (-1,3%) mai mic decat in luna aprilie.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Stiri pe aceeasi tema

