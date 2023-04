Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunța modificari importante in domeniul educației. Intr-o postare pe contul personal de Facebook, aceasta ii anunța pe profesori ca trebuie sa fie pregatiti pentru tot ceea ce presupune predarea la clasa, iar solutia ministerului este normalizarea masteratului didactic…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ligia Deca, Ministrul Educației, a transmis ca masteratul didactic va fi generalizat. „Vom generaliza masteratul didactic, dar nu in forma pe care o știm astazi. Vorbim despre un masterat didactic care include 80% practica. In cadrul acestuia, vom acorda o bursa…

- Un elev care a fost exmatriculat de la o unitate de invatamant poate fi reinmatriculat ulterior la o alta scoala, a precizat ministrul Educatiei, Ligia Deca.Potrivit ministrului, amendamentul votat astazi de Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor, potrivit caruia elevii din invatamantul obligatoriu…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat vineri ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, care prevede ca vacanta de primavara din anul 2024 va include perioada Sarbatorilor Pascale. „Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024. A fost integrata…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca a declarat, joi, ca in acest moment, proiectele legilor educatiei includ propunerea deja prezentata saptamana trecuta, cea cu admiterea la liceu, dupa evaluarea nationala, pentru profilurile unde exista concurenta. Ministrul a mai spus ca au primit in jur de 470 de…

- Toate bursele elevilor vor fi crescute chiar din urmatorul an școlar, este propunerea inclusa in proiectul legii Educației, pus in dezbatere publica pana pe 7 martie. Noile cuantumuri propuse sunt 450 lei lunar bursa de merit, 300 lei lunar bursa sociala, 300 lei lunar bursa tehnologica. Bursele de…