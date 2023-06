Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut declarații importante despre greva profesorilor, care afecteaza tot mai mult elevii. Oficialul a precizat ca trebuie luate masuri imediat, pentru ca lipsa de la catedra a profesorilor are o influența negativa asupra examenelor naționale care se apropie. Ce propuneri…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa, ca „toate salariile din invațamant cresc, niciun salariu nu scade” și a facut serie de clarificari, precizand ca „au aparut informații care nu sunt adevarate”. Conferința are loc in contextul in care ieri a fost o ședința…

- Guvernul a aprobat joi ordonanta care stabileste majorari ale salariilor in invatamant, cu 1000 de lei brut pentru cadrele didactice si cu 400 de lei brut pentru personalul nedidactic. Majorarile se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, iar impactul financiar asupra bugetului…

- Guvernul a aprobat, astazi, ordonanta care stabileste majorari ale salariilor de baza din invatamant, cu 1.000 de lei pentru cadrele didactice si cu 400 de lei pentru personalul nedidactic. Ordonanta de urgenta adoptata de Executiv acopera solicitarile publice ale cadrelor didactice, spunea ministrul…

- Guvernul a anunțat in urma cu puțin timp ca va crește salariile profesorilor cu 1.000 de lei brut, adica 600 lei net de la 1 iunie, adica banii ii vor primi de la 1 iulie. Sindicaliștii urmeaza sa dea un raspuns pana la ora 19.00. Guvernul Romaniei va adopta, maine, prin Ordonanța de Urgența, cresterea…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunța modificari importante in domeniul educației. Intr-o postare pe contul personal de Facebook, aceasta ii anunța pe profesori ca trebuie sa fie pregatiti pentru tot ceea ce presupune predarea la clasa, iar solutia ministerului este normalizarea masteratului didactic…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, si-a exprimat vineri increderea ca impreuna cu sindicatele profesorilor se vor gasi "solutiile necesare" pentru ca anul scolar sa fie incheiat "in conditii bune"."Eu am mare incredere ca se vor gasi solutiile necesare pentru ca anul scolar sa fie incheiat in conditii…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, marti, ca profesorii din Romania merita mai mult respect si mai multa recunoastere si, de aceea, a sustinut introducerea ca baza a grilei de salarizare salariul mediu pe economie, mentionand ca este mai putin important daca aceasta