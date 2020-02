Debutul unui armistiţiu istoric de o săptămână în Afganistan Un armistitiu partial de o saptamana a intrat in vigoare sambata in Afganistan, marcand un posibil punct de cotitura istorica in conflictul de 18 ani intre armata americana si talibani, scrie France Presse. Acest armistitiu gradual trebuia sa intre in vigoare la miezul noptii (vineri 19:30 GMT), inainte de eventuala semnare a unui acord istoric la 29 februarie, cu conditia ca o scadere a atacurilor sa fie constatata pe intreg teritoriul afgan. In pofida unor incidente izolate de la inceputul armistitiului, cum ar fi cele din provincia Balkh (nord), unde insurgentii au ucis doi soldati afgani,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

