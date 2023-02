Debut superb al echipei României la cel mai faimos turneu de hochei pentru copii din lume! ”Victime”, americanii FOTO/VIDEO In primul meci disputat in cadrul turneului International Pee Wee Quebec Tournament destinat echipelor de hochei Under 13, echipa Team Wolves Romania a invins formația americana Utica New York, cu 3-0 Tinerii noștri Lupi au deschis scorul in prima repriza, in minutul 2:23, prin Matei-Eric Freciu, cu assist din partea lui Apor Mate și Albert Margineanu. Majorarea scorului a venit in minutul 6:24, prin Laszlo Albert, assist Albert Margineanu și Eric-Matei Freciu. S-a intrat la cabine cu 2-0 pentru Lupi. Repriza doua a fost alba, iar in cea de-a treia, echipa nostra a ridicat scorul la 3-0, prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

