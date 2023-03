Stiri pe aceeasi tema

- Faza play-off-ului Ligii a 2-a la fotbal masculin a debutat joi cu primul meci al etapei inaugurale, disputat de CSA Steaua București și revelația sezonului Unirea Dej. Militarii s-au impus cu 3-0 și raman in fruntea clasamentului, in ciuda faptului ca nu au drept de promovare in Superliga. Fii…

- CSA Steaua și Unirea Dej deschid astazi, de la ora 18:00, play-off-ul din Liga 2. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. CSA Steaua este singura formație din Liga 2 fara drept de promovare. CSA Steaua - Unirea Dej, live de la ora 18:00 Click…

- Fosta adversara a Turzii din liga a treia, Unirea Dej este surpriza placuta din acest sezon al ligii a doua, calificandu-se in play-off. Dejenii și-au asigurat prezența in play-off, dupa ce au remizat astazi, scor 1-1, pe terenul celor de la CSM Slatina. Astfel, cu punctul obținut astazi, Unirea a incheiat…

- Steaua București a invins Minaur Baia Mare cu 3-0 (1-0) și a revenit pe prima poziție a Ligii a doua. Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat, pe langa „militari” sau Poli Iași și SC Oțelul și-a asigurat locul intre cele mai bune șase echipe din acest sezon. Meciul de astazi din Ghencea, programat…

- Potrivit datelor oferite de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania, inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in februarie 2023 cu 44.49% fața de februarie 2022, atingand un volum de 12.449 unitati. Pe primele doua luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic se mentine in fruntea clasamentului mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), publicat luni, la opt zile dupa ce a cucerit titlul la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului.

- Gabriel Boștina (45 de ani) a fost numit noul manager tehnic al celor de la CSA Steaua. „Gabriel Boștina a fost numit manager tehnic al echipei Steaua București! Incepand cu 1 ianuarie 2023, Gabriel Boștina a fost numit in funcția de manager tehnic al echipei de fotbal Steaua București. Fostul mijlocaș…