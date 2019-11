Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are parte sambata de un duel dificil pe teren propriu, in compania unei formatii cu care lupta pentru evitarea zonei rosii din clasament. Csikszereda Miercurea Ciuc vine pe „Stiinta” cu ocazia debutului ca „principal” in B pentru Octavian Benga pe banca alb-violetilor, care au totodata…

- ASU Politehnica are de azi un nou antrenor principal. „Baietii in ghete” vor fi preluati de Octavian Benga, care s-a despartit de divizionara C CSC Ghiroda pentru a prelua postul la alb-violeti. Noul tehnician are 39 de ani si va fi la prima experienta ca „principal” la nivelul Ligii 2. ASU Poli a gasit…

- ASU Politehnica nu a revenit cu mana goala din periplul de peste Carpati: Ploiesti+Buzau. Alb-violetii au invins azi cu 1-0 pe terenul celor de la SCM Gloria Buzau, jocul restanta din etapa a 11-a. Victorie in urma careia alb-violetii au parasit locurile retrogradabile. Singurul gol al partidei a fost…

- ASU Politehnica si-a amanat partida de la Buzau din runda a 11-a pentru ca are doi jucatori convocati la loturile nationale. Urmatorul joc al „Baietilor in ghete” va fi tot pe teren propriu, la mijlocul saptamanii viitoare, cand pe „Stiinta” e asteptata Metaloglobus Bucuresti. Timisorenii au evitat…

- ASU Politehnica a realizat una dintre surprizele rundei a X-a din Liga 2. „Baietii in ghete” au invins-o cu 3-0 (1-0) pe favorita FC Arges Pitesti dupa un meci care a adus aminte de duelul cu Petrolul din sezonul trecut. Ioan Mera, cu o „dubla”, si moldoveanul Artiom Zabun au marcat primele goluri pe…

- Debut cu un esec nesurprinzator pentru Mugur Gusatu pe banca lui ASU Politehnica. „Baietii in ghete” au fost invinsi, fara mari probleme, de catre liderul-surpriza Turris Turnu Magurele, scor 2-0. „Baietii in ghete” au rezistat doar o repriza in Teleorman, unde au facut din nou un joc foarte defensiv.…

- Echipa de fotbal FC Farul Constanta sustine duminica, 8 septembrie, pe teren propriu, de la ora 13.30, meciul din etapa a sasea a Ligii a 2 a, duelandu se pe stadionul Gheorghe Hagi din Constanta cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc. In clasament, FC Farul ocupa locul 14, cu 5 puncte, in vreme ce echipa…