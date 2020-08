Stiri pe aceeasi tema

- Paul Anton (29 de ani) ar putea deveni al treilea transfer realizat de CFR Cluj in aceasta vara, dupa Gabriel Debeljuh (23) și Jakub Vojtus (26). Campioana Romaniei a purtat discuții cu Paul Anton și anturajul sau, Dan Petrescu fiind un admirator al mijlocașului central. Anton pare interesat de revenirea…

- Dan Petrescu (52 de ani) e relaxat inaintea duelului cu Dinamo Zagreb, din turul 2 al preliminariilor Ligii Campionilor. Campioana Romaniei va juca in turul secund al Ligii Campionilor impotriva lui Dinamo Zagreb, miercuri, 26 august, de la ora 21:00 CFR Cluj s-a oprit in „șaisprezecimile” ediției…

- Sevilla - Inter, finala Europa League, se joaca in aceasta seara, incepand cu ora 22:00. In semifinale, spaniolii au trecut de Manchester United cu scorul de 2-1, iar italienii au eliminat-o pe Șahtior cu un categoric 5-0. Cei de la Sevilla nu au mai pierdut un meci de pe vreme intalnirilor cu CFR…

- Sevilla s-a calificat in patru finale Europa League doar in ultimele sapte sezoane. Andaluzii sunt neinvinsi de 20 de meciuri (11 victorii, 9 egaluri).Sevilla este prima finalista din Europa League. Trupa lui Julen Lopetegui a intors soarta semifinalei si s-a calificat dupa victoria 2-1 cu…

- Campioana României va începe din turul 1 preliminar al Champions League, iar acest lucru înseamna ca formația lui Dan Petrescu va juca primul meci din noul sezon pe 18 sau 19 august. Adversarii din primul și al doilea tur au fost deja stabiliți,…

- Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, a luat pozitie astazi in privinta declaratiilor facute de Dan Petrescu, tehnicianul rivalei CFR Cluj, dupa victoria obtinuta in Gruia in fata lui Gaz Metan Medias. „Bursucul“ se considera o victima a jocurilor de culise și a ironizat arbitrajul de la…

- ​Dan Petrescu a vorbit dupa înfrângerea CFR-ului de pe teren propriu (2-3 în fața Craiovei), antrenorul formației din Gruia fiind de parere ca oltenii au devenit favoriți la câștigarea titlului. Ce spune Dan Petrescu"Au fost multe ocazii de ambele parti, am revenit…

- Antrenorul Universitații Craiova , Cristiano Bergodi, a obtinut prima sa victorie din cariera impotriva lui CFR Cluj, echipa pe care a pregatit-o in sezonul 2006-2007. Bilanțul sau era de 5 infrangeri si 3 egaluri in disputele cu ardelenii. „Ca jucator il mai batusem pe Dan Petrescu, dar ca antrenor…