Debandadă la FCSB: „Înainte de Edi Iordănescu, stăteam la antrenamente! N-am fost o echipă” FCSB - Sepsi 1-1 | Valentin Crețu, fundașul dreapta al vicecampioanei, a acuzat dur metodele foștilor sai antrenori de la FCSB. Toate detaliile despre FCSB - Sepsi, AICI! „Inainte, mai mult stateam la antrenamente. Nu-mi place sa vorbesc, dar cu mingea nu am lucrat ce trebuia. Sunt multe de rezolvat. N-am fost o echipa pana acum. Am avut amicale contra echipelor de Liga 2 și am avut și acolo probleme. Trebuia sa ne dea de gandit. Speram sa rezolvam problemele. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

