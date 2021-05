REȘIȚA – Newyorkezul stabilit de ani buni in Reșița a avut o prestație live de excepție in cea de-a doua semifinala a concursului, cu o reinterpretare gospel a melodiei „Purple Rain” a celebrului Prince! Muzicianul, care a ajuns la „Romanii au talent” la indemnurile elevilor sai pe care-i inițiaza in tainele stilului gospel la Reșița, a fost trimis aseara, de votul publicului, in finala ce are loc saptamana viitoare. Dean Bowman s-a nascut in New York, dar locuieste in municipiul de pe Barzava, are o scoala de muzica si ii invata pe copii sa cante gospel. Aseara s-a numarat printre cei cinci concurenți…