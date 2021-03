Stiri pe aceeasi tema

- Un nou proiect de lege prevede ca Italia, una dintre cele mai afectate state europene in pandemie, sa intre in carantina naționala de Paști. Paștele catolic va incepe anul acesta pe 4 aprilie. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 301 voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, proiectul de lege privind instituirea anului 2021 – „Anul Tudor Vladimirescu” si, totodata, declararea lui Tudor Vladimirescu si a Ecaterinei Teodoroiu drept eroi ai natiunii romane. Potrivit…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind aprobarea ordonantei care prevede transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Societatii Romane de Televiziune in domeniul public al municipiului Bucuresti, in scopul construirii Spitalului metropolitan. S-au…

- Astazi, la ora 15:00, va avea loc un protest anti-vaccinare obligatorie, in fața Instituției Prefectului. Astfel de proteste sunt programate in mai multe orașe din țara, inclusiv in București. Protestul anti-vaccinare obligatorie va avea loc astazi, la ora 15:00, in fața Instituției Prefectului. Acesta…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca formatul electronic al Monitorului Oficial, Partea I si a II-a, este disponibil in mod gratuit si liber, permanent, acesta fiind accesibil tuturor utilizatorilor in aceeasi zi cu publicarea, inclusiv pentru cautare, salvare,…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Presa - CULTURMEDIA Federatie afiliata CNS Cartel Alfa Catre Presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis Prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, Presedintei Senatului, Anca Dragu, Presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, Presedintelui Comisiei…

- Primaria Vulcan este obligata de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor sa plateasca daune unei societați care a contestat un contract derulat de municipalitate. Autoritatile locale din municipiul Vulcan au demarat un proiect pentru modernizarea ambulatoriului din localitate.…

- Radio Romania Actualitați, principalul post public al Societații Romane de Radiodifuziune ii raspunde parlamentarului Iulian Bulai, deputat USR Plus și președinte al Comisiei de Cultura din Camera Deputaților la afirmațiile fața de SRR. Mai exact, niciuna dintre afirmațiile domniei sale legate de activitatea…