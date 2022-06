Stiri pe aceeasi tema

- Experti invitati sa vorbeasca la televiziunea de stat de la Kremlin au recunoscut ca ucrainenii rusofoni (vorbitori de rusa) lupta impotriva agresiunii Moscovei, in ciuda faptului ca Vladimir Putin si alti oficiali sustin ca invadeaza Ucraina pentru a elibera intocmai acel segment de populatie.

- Forțele antiaeriene ruse au doborat zeci de arme ucrainene, pe care „le sparg ca pe nuci”, a declarat președintele rus Vladimir Putin, intr-un scurt fragment dintr-un interviu difuzat sambata de canalul de televiziune Rossiya TV 1, citat de Reuters , dar și de Agenția Rusa de Presa TASS . . Agenția…

- Biserica Ortodoxa Ucraineana, subordonata pana in prezent Patriarhiei Ruse, a anuntat vineri desprinderea de aceasta dupa ce Rusia a invadat Ucraina, declarandu-si "deplina independenta" de autoritatile spirituale ruse, initiativa istorica, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Nu suntem de acord cu patriarhul…

- Președintele Vladimir Putin eșueaza atat de spectaculos in Ucraina, incat acest lucru il face și mai periculos. Problema lui Vladimir Vladimirovici este ca aceste eșecuri devin prea evidente pentru a fi ascunse chiar și de mașina de propaganda a Moscovei. El a atacat Ucraina in parte pentru a impiedica…

- Rusia se lauda ca a cucerit Mariupol, orașul de la Marea Azov, iar anunțul a fost facut joi de insuși ministrul apararii, Serghei Șoigu, care a venit sa-i dea personal vestea lui Vladimir Putin, potrivit imaginilor difuzate de Kremlin. Ministrul apararii disparuse din viața publica de mai mult timp…

- Președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa comune cu Vladimir Putin in Rusia, ca masacrul de la Bucha este ”o operațiune psihologica speciala a britanicilor”. „Astazi am discutat in detaliu despre operațiunea psihologica speciala condusa de britanici…

- ​​Vladimir Putin spune ca Rusia „nu a avut de ales” cand a pornit razboiul in Ucraina unde acum are loc o tragedie. „Ceea ce se intampla in Ucraina este o tragedie, dar Alexander Grigorievici (Lukașenko) a spus corect: nu am avut de ales. Pur și simplu nu am avut de ales. Singura intrebare a fost cand…

- Coreea de Nord a lansat prin intermediul presei sale de stat o diatriba violenta impotriva presedintelui american Joe Biden, catalogat drept "batran senil" si "slab" pentru ca l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin de crime de razboi in Ucraina, relateaza