Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Ignat și Marius Moga iși unesc forțele și pasiunea pentru muzica in prima lor colaborare – „In capul meu”. Aceasta piesa captivanta și emoționanta exploreaza complexitatea și profunzimea sentimentelor dintr-o relație, aducand in prim-plan gandurile și emoțiile care se perinda in mintea noastra…

- „La tine sau la mine” este intrebarea pe care Edward Sanda o are in cel mai nou single. Cu muzica și versurile compuse de catre Edward Sanda și Irina Cupko, „La tine sau la mine” este o piesa catchy, ce nu trebuie sa lipseasca din playlist-ul tau de vara. Edward Sanda a debutat cu piesa și clipul „Doar…

- Tina Turner, „Regina Rock’n’Roll”, a murit la varsta de 83 de ani in Elveția, a anunțat purtatorul ei de cuvant, potrivit Sky News . Tina Turner a fost una dintre marile voci rock din lue și una dintre cele mai carismatice interprete. Intr-o declarație, purtatorul de cuvant al ei a declarat: „Tina Turner,…

- Fenomenul global SOFI TUKKER a colaborat cu producatorii olandezi de renume mondial Sunnery James & Ryan Marciano pentru noul lor single plin de energie, TROMPA. Piesa a fost prezentata in premiera live la Coachella de catre SOFI TUKKER și a fost deja difuzata in seturile live ale lui Sunnery James…

- Loreen scrie istorie la Eurovision Song Contest ca prima interpreta feminina și doar a doua persoana care a caștigat competiția de doua ori. Favorita concursului Eurovision, Loreen, a luat acasa trofeul de anul acesta cu piesa „Tattoo”. Loreen scrie istorie la Eurovision Song Contest ca prima interpreta…

- Delia Matache a anunțat la un post de radio ca va scoate o piesa in colaborare cu sora sa, Oana Matache. De curand, Oana Matache a divorțat de Razvan Miheț, cu care era casatorita din anul 2017.

- Erika pașește cu atitudine cu noua sa piesa, “Tap Tap”, piesa extrasa din momentul sau de la Urbanist Sessions. Flexibilitatea lirica a Erikai, versurile pline de incredere și putere feminina o sa te faca sa dai din cap și sa apeși butonul de replay all over again. “Tap Tap” a fost scrisa de Erika Isac,…

- Piesa de teatru „Cerere in casatorie” – produsa la Bistrița de trei actori foarte buni din oraș – se joaca din nou la Palatul Culturii. Cei care nu au apucat sa vada piesa la sfarșitul lui martie, cand a avut loc premiera, au o șansa miercuri, 3 mai, de la ora 19.00. Prețul unui bilet – 30 de lei. Bilete…